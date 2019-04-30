台灣NSO國家交響樂團日本巡演 與樂迷同迎令和來臨

2019-04-30 19:36

［記者林翠儀／台北報導］

［記者林翠儀／台北報導］

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕NSO國家交響樂團30日起在日本進行巡演，首場在東京的演出正好遇到日本平成年代的最後一天，NSO音樂總監呂紹嘉表示，雖然時間上是一個巧合，不過能在舊時代結束的時刻到日本，他感受到文化力量的永續不息，小提琴家林品任也表示，很榮幸可以在這麼有意義的時間點把台灣的文化素養、水準搬到日本來，跟日本做文化交流。

NSO國家交響樂團第4度到日本巡演，首日在上野的東京文化會館舉行，共吸引將近1500人進場，其中還包括美國等21國駐日使節，駐日代表謝長廷也到場進行音樂文化外交。謝長廷表示，NSO到日本巡演等於從平成跨到令和，開啟台日文化交流新的序幕，非常有意義。

NSO這次帶來的曲目包括分別代表台日大師作品─江文也的「台灣舞曲」和芥川也寸志的「為交響曲所寫的音樂」，還有西貝流士的第二號交響曲及孟德爾頌E小調小提琴協奏曲。

芥川也寸志為日本巨匠作家芥川龍之介之子，曲風深受蘇聯作曲家蕭斯塔科維契、普羅科菲夫的影響，NSO也特地邀請芥川也寸志的遺孀芥川真澄到場聆賞，芥川真澄稱讚樂團詮釋的充滿活力。

安排在演奏會下半場登場的是留日台灣前輩作曲家江文也的經典之作「台灣舞曲」，這首曲子誕生於1930年代的日本，這次由台灣的國家交響樂團首度在東京的舞台上演出，意義非凡。

呂紹嘉表示，江文也是在日治時代到東京念書，1936年代表日本參加柏林奧運的藝術競技獲音樂獎項，也是唯一得獎的日本作品，所以在明年東京奧運的前一刻，NSO在東京演出這首曲子，他覺得特別有意義。

江文也的次女江庸子今天也應邀出席，她表示，「台灣舞曲」近年雖已被多次演出，但卻是第一次在東京文化會館，由盛大編制的樂團演出，她深感欣慰。

台灣小提琴家林品任今天擔網獨奏孟德爾頌的小提琴協奏曲，林品任有極高的顏值，曾贏得2013年日本仙台國際音樂大賽及2018年美國印地安納波里斯國際小提琴大賽首獎。在日本擁有頗高知名度。

林品任在演出前接受訪問時表示，他到東京演出過3、4次，這次是首次以小提琴獨奏家身分與樂團進行巡演，尤其還是和自己家鄉的樂團，所以意義非凡。而且這次來日本剛好遇到新舊天皇交替，林品任覺得很榮幸。

NSO東京演出後，將在5月6日於大阪交響廳以同套曲目與關西樂迷見面，並於京、阪兩檔演出間受邀參加金澤市的「風和綠的樂城音樂祭」，與哥特堡歌劇管絃樂團及金澤管絃樂團同台競演。

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