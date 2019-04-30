考察新北公托 台中市府承諾：4年內增加18家

2019-04-30 22:33

〔記者陳心瑜／新北報導〕台中市議會今天至新北市淡水區新興公托中心考察，新北市政府副秘書長邱敬斌表示說，新北市長侯友宜在上任後擴大公托政策，同時推動企業托育；台中市政府社會局長李允傑則表示，新北公托是全國的領頭羊，台中市目前只有5家公托，未來四年內會奮起直追，至少要增加到23家。

台中市議會考察團由召集人、議員沈佑蓮和副召集人何敏誠率領，楊正中、黃仁、楊典忠、張家銨、林德宇、王朝坤和徐瑄灃等議員，與台中市府民政、社會、勞工等局處首長，至淡水新興公共托育中心參訪，作為台中市推動公共托育服務的參考。

沈佑蓮說，為提供台中市民更好的托育服務，台中市長盧秀燕去年8月以市長參選人身份至新北市請益，當選後指派副市長楊瓊櫻率領社會局同仁到新北市取經，府會將共同推動台中公托政策。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，新北市府成立專責團隊，整合18個局處室，尋找合適場地、辦理採購招標，引進專業幼教團體投入，跨局處、公私部門合力才能完成。

林秀穗說，新北市60家公托已累計收托10700位嬰幼兒，親子館的服務更高達393萬人次，5月6日即將在新莊區思賢及豐年國小再成立2家公共托育中心，預計年底前會再增設8家。

邱敬斌也送台中府會托嬰中心工作手冊和環境規劃設計原則暨注意事項手冊，邱敬斌說，有這2本葵花寶典，台中的公托政策一定會加速進行。

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