超越台中、高雄！台南火車站運量去年 升到全國第四

2019-04-30 20:02

〔記者王俊忠／台南報導〕有臉書社群近日公布台南火車站在全國各地火車站高居旅客運量的第4名。台南火車站長林煥堂表示，台鐵內部會統計各站的年度運量，不諱言2018年的旅客運量與營收，台南站都居全國第4名，2018年台南站運量還超越台中與高雄兩站，未來南鐵地下化有新火車站後，運量有機會再往上成長。

台南火車站指出，台南站搭車人數在2017年以1千7百多人差距、小輸台中站，居全國運量第5大車站；台中站是第4名；前3名站依序為台北、桃園與中壢站。但到2018年，台南站反倒以963萬2千多名（全國第4名）搭車人數贏過台中站的949萬2千多名（全國第5名），躍居全國第4高運量車站；同年度，高雄站搭車人數僅有670萬多人（居全國第8名），台南站運量超越台中與高雄兩大都會城。

台南火車站長林煥堂表示，雖然台南站運量超越台中站，但年度營收，台南站仍略遜於台中站，以2018年為例，台南站營收有9億2200多萬元（全國第4）；台中站以10億7500多萬元居第3，次於台北、花蓮兩站。

林煥堂分析，運量方面，2018年台南能贏過台中、一舉攻占全國運量第4大車站，可能與台南有通往歸仁高鐵站的沙崙線有關，因為短途乘客增加，台南站在運量比台中站多；但營收上，台南站仍不敵台中站，這與台中站較多搭中、長途列車的旅客有關；高雄站因新左營站成立，可能因此分掉一些旅客，使得高雄運量排名往後站。

林站長說，因為台南站假日運量有明顯增加，當假日人力吃緊時，會向運務段申請支援人力，還有部分工時、職務代理人等人力，營運上沒有大問題。

此外，台南鐵路地下化工程已展開，未來台南會有1個嶄新的地下車站，車站周邊會規劃停車場與商業空間，林煥堂認為，在新站吸引乘客搭車的正面效益下，台南站運量有機會持續成長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/