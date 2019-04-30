全球獨創技術 茶改場萃取機捕捉「茶香」

2019-04-30 17:58

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會茶葉改良場成功捕捉「茶香」，研發出茶香萃取機，可以直接與乾燥設備串聯，收集茶葉乾燥過程中揮發的香氣，成為帶有濃厚茶香的液體茶香露，還能進一步開發相關副產品。

茶改場場長李紅曦表示，這是目前獨步全球的捕茶香技術，茶飲料在加工萃取過程中，往往難以保存茶香，熱門的冷泡技術也不易呈現茶香，茶改場從2013年開始投入研發，去年申請到專利，目前針對高山包種茶萃取茶香，未來會繼續捕捉紅烏龍、紅茶的茶香。

茶改場課長楊美珠指出，茶香露是百分之百純天然取之於茶葉的香料，1公斤的茶菁約可以萃取30到100公克的茶香露，不含咖啡因，主要是茶葉的芳香分子，目前已經應用於生產茶香飲料，全台全聯通路今年5月就會上架。

楊美珠說明，萃取裝置可以配合茶農現有的熱風乾燥機，萃取茶葉烘焙或乾燥過程中揮發性水蒸氣或香氣成茶香露，萃取完成的乾燥空氣再循環回到烘焙模組，同時可增加烘乾效率和烘乾物的香氣純淨度。

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