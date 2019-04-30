全台最大 新竹迪卡儂旗鑑店開幕

2019-04-30 14:16

［記者洪美秀／新竹報導］全台最大的迪卡儂商場現身新竹市！耗時1年興建的運動商場明天開幕，有1500坪賣場空間，更在頂樓設有1800坪的運動空間，提供籃球、跑道及乒乓球和足球體驗區等，提供新竹地區愛好運動民眾新選擇，新竹市長林智堅與法商迪卡儂總監紀杰夫等人共同為新竹店揭幕，邀請喜愛運動的市民，來體驗5000種商品、超過60項運動的全新運動賣場。

市長林智堅說，新竹市是全台最年輕的城市，但消費力及個人支配所得是全台最高，而愛好運動的人口更多，如今法商運動品牌迪卡儂進駐新竹市，可說是新竹地區愛好運動者的天堂，賣場內有超過60種運動的商品，從2歲到60歲都可找到適合運動的商品，不管是登山、露營及划船、衝浪或是幼童直牌輪、慢跑等，都可滿足各類運動愛好者的需求，更可凝聚親子關係，是從事休閒娛樂的好去處。

林智堅也在紀杰夫等人介紹下參觀賣場，並當場選購飛盤、飛鏢和適合他家小朋友使用的滑板車，直說這裏的環境相當棒，讓他忍不住多買了好幾樣東西，並說，晚上回家，他又可以當超級爸爸了。

台灣法商迪卡儂在全台已有13家實體店面，新竹市是全台最大的旗鑑店，同時迪卡儂在台灣也設有生產採購中心，在台採購項目有衝浪板、太陽眼鏡及紡織品等，同時也感受到台灣運動人口的成長，更鎖定新竹地區高消費力，因此在新竹市駐店，耗時1年，終於完成3300坪的賣場空間，更提供各項運動體驗，歡迎喜愛運動的民眾免費加入會員，開啟運動健康人生。

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