「國際不打小孩日」 副總統籲不要用打解決問題

2019-04-30 12:33

〔記者林惠琴／台北報導〕今日是「國際不打小孩日」，副總統陳建仁也在臉書分享，並提到自己從來沒有被父母打過，也從來沒看過他們體罰小孩。衛福部指出，孩子歡比霸、罵罵號不停，有時理智線瞬間斷裂，真想動手「教訓」孩子，但要記得深呼吸3分鐘、教孩子不是教訓孩子、可能造成孩子創傷。

陳建仁指出，自己的父母總是疼惜、呵護著每個孩子。中學的時候，自己的成績比弟弟好很多，但是爸爸回答朋友說，阿仁、阿德一樣好，當時聽了心裡有點不是滋味，但事後證明，弟弟和自己都同時在47歲時獲得中央研究院院士。爸爸媽媽這份對孩子的疼惜，深深影響了兄弟姊妹，讓他們彼此友愛、團結。

陳建仁呼籲，一起響應430國際不打小孩日的活動，試試看不要打小孩。因為只有決定不要用「打」的方式來處理孩子的問題時，才有機會重新看待自己跟孩子所遇到的困難。

衛福部提醒，家長想對孩子動手前，記得深呼吸3分鐘，先處理自己的情緒，再處理孩子的問題，且要注意教孩子不是教訓孩子，「教」，是要溫和而堅定地跟孩子溝通，「教訓」只是父母一時的情緒發洩。此外，打罵、體罰孩子，不但可能失手傷了孩子，更會造成孩子內心永遠的創傷。

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