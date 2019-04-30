盧秀燕重申煤電廠製造空污 批台電不符世界趨勢

2019-04-30 11:48

〔記者張菁雅／台中報導〕針對台中火力發電廠產生的空污問題，台中市政府與台電持續論戰。針對台電表示，癌症成因複雜，非單一因子造成。台中市長盧秀燕今日指出，絕大部份歐洲國家將在10年內陸續關閉燃煤電廠，因為事實證明煤電廠的確會造成空污，台電卻與先進國家趨勢相反，如果台電能夠又燒煤又降低空污，其他國家應該向台電取經。

南投縣長林明溱昨（29）日控告台中火力電廠涉犯公共危險罪，因為燃煤電廠產生PM2.5，將危害人體健康。台電對此表示，根據衛福部資料，癌症成因複雜，非單一因子造成。經濟部也表示，沒有讓中部人「用肺發電」，預計2025年將減少空污45％。

盧秀燕今天受訪時表示，英國最大的煤電廠叫「德克斯」，將在2023年，即4年後關閉，且英國所有煤電廠將在2025年後關閉，絕大部分歐洲的煤電廠會在2030年、即11年後關閉，德國比較晚，是在2038年關閉。因為事實證明煤電廠的確會造成空污，造成氣候變遷。

盧秀燕說，全世界先進國家都在關掉煤電廠，如果台電有辦法跟全世界主流趨勢相反，能夠又燒煤又降低空污，其他國家應該要向台電取經，難道只有台電有這種技術嗎？其他先進國家的技術比不上台電嗎？還是這些國家頭殼壞掉嗎？

盧秀燕同時表示，台電講話應符合全球趨勢，人民可以給台電時間解決，但台電不能講反話、講謊話、欺騙民眾，一昧不承認空污，不承認煤電會對人類健康造成影響，這是欺負民眾，她覺得這麼做不太好。

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