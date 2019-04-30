抓山老鼠用LINEㄟ通 嘉義林管處成立森林盜伐通報平台

2019-04-30 11:18

〔記者王善嬿／豐山報導〕嘉義縣豐山、阿里山區「山老鼠」盜伐林木頻傳，林務局嘉義林區管理處運用手機通訊軟體LINE群組「山老鼠雷達站」的森林盜伐通報平台，今結合嘉義地檢署、嘉義縣警方及登山團體約150人，在豐山石夢谷步道舉辦聯合巡護活動，啟動通報平台，宣誓加強查緝作為。

嘉義林管處長張岱表示，山林盜伐近年多集中樹頭材盜取，山老鼠盜伐對水土保持影響很大，而盜伐範圍廣泛，除結合檢、警，更需要愛好山林民眾協力，希望民眾看到有疑似山老鼠動靜就通報查緝，一起守護山林。

張岱說，為讓民眾方便通報，成立通報LINE群組，民眾提供座標、照片及圖表，專人會隨時處理，另有森林保護專線0800000930。

台灣高等檢察署台南分署檢察長張清雲說，山老鼠盜伐的無論樹瘤或樹幹，不只該棵樹，周遭自然環境都會受影響，希望透過通報平台讓山老鼠警惕，且現在還有外籍逃逸勞工參與盜伐，結合海巡署跟移民署等各界一起打擊犯罪。

嘉檢檢察長繆卓然說，他到任嘉檢3個月，很重視違反森林法案件，然而森林範圍廣闊，查贓不易，近年除透過車牌偵測系統，林務局目前有通報平台、標售樣本比對等方式，以利快速查緝盜伐。

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