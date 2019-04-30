獨家》高雄五月代言人曝光 年輕高帥高雄人

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄5月觀光代言人曝光！這回請來的是年輕、高、帥的「幹話搭訕始祖」波特王，他並在市境之南樹等地，幫高雄市拍攝代言影片，影片質感比之前一些資深藝人，為高雄市拍攝的代言影片好多了。
高雄市觀光局潘恒旭原邀請綜藝天王吳宗憲，擔任高雄5月觀光代言人，但吳宗憲因為5月就要在高雄巨蛋開演場唱會，實在太忙，加上有公司要管理，因此婉拒，但吳宗憲仍表示最直接作法就是投資高雄，並會不時來拚觀光。
潘恒旭之前曾在臉書透露，5月的觀光代言人，會是高雄人，外型年輕、高、帥，當時曾引起外界一陣猜測，如今謎題揭曉，傳出是號稱「幹話搭訕始祖」的網紅「波特王Potter King」。
記者今早詢問潘恒旭，他證實5月觀光代言人就是波特王。
網紅波特王以撩妹語錄打出知名度，粉絲專頁目前有多達82萬追蹤者，在潘恒旭邀請下，波特王並在林園的市境之南樹等地，幫高雄市拍攝代言影片。
看過影片的網友表示，這部代言影片比白冰冰、張琍敏幫高雄拍攝的代言影片，有質感多了，希望觀光局保持這種水準。
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