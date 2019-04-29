連續劇曾取景 中壢50年老字號龍和大飯店熄燈

2019-04-29 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢在地營業超過50年的老字號北方菜「龍和大飯店」，在中壢地區小有名氣，曾經為民視八點檔「嫁妝」拍攝場址，室內有百坪婚宴場館，附設千坪停車場和百萬雷射燈光音響，28日下午驚傳歇業，並出清店內椅子、桌子、轉盤及椅套等物件，從28至30日一律以出清價便宜賣出，結果吸引民眾前往搶購，29日提早賣光。

龍和大飯店的創始人李潤民，自1949年來台，落腳於崁子腳（現在內壢地區），以北方麵食起家，其麵片、拉麵、水餃、蔥油餅、香酥鴨、雞絲拉皮等，撫慰了許多離鄉背井思鄉客的腸胃。後與客籍妻子李鳳妹結婚，夫妻倆克勤克儉、胼手胝足，成立克明飯店，1971年擴大營業，改名為東海飯店，成為內壢地區大宴小酌的著名餐廳，1983年考量年事已高，由其長子李仁龍克紹其裘，引進全新經營理念，除了原有北方菜系，更融合了各省菜系的菁華，親切服務及寬敞舒適場地，獲得老饕好評，業績蒸蒸日上。

李仁龍為服務廣大的客戶，於1998年改為龍和餐廳，分為中壢店及內壢店，2002年自中國引進潭洲瓦缸煨湯系列菜色，近年更成立網路宅配服務，讓老饕們可以不用舟車勞頓，在家即可享用五星級大廚所調製的美味菜餚。

飯店幹部透露，因為飯店的福利好，多數員工一待就1、20年，如今因為高房租、一例一休和大環境不景氣的衝擊，只能在租約到期日歇業，期待未來有機會另覓他址重新開業；臉書專頁「我是中壢人」在PO出 龍和無預警歇業訊息後，許多老顧客紛紛上網留言表示表達不捨，還說「我在這結婚的ㄟ，還計畫子子孫孫都要在這完成結婚大事ㄟ...哭哭」、「小時候吃喜酒的回憶沒了」、「我們有美好的共同回憶在這裡」、「天啊我的蔥油餅」。

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