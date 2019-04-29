紅白藍一起丟 5/1雙北垃圾袋互收

2019-04-29 17:44

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市與台北市日前完成法定公告，5月1日起雙北的垃圾袋能夠互收，市民在兩市購買的「專用垃圾袋」、「環保兩用袋」及「新北商品萬用袋」都可以交給雙北垃圾車，而新北市現行的垃圾袋費率每公升0.4元降價為每公升0.36元，新北市環保局發言人孫忠偉估計，每年每戶大約可以節省近40元。

新北市垃圾袋降價議題從去年九合一選舉熱議，直到今年3月11日新北市長侯友宜與台北市長柯文哲會面達到共識，確定在5月1日實施雙北垃圾袋互收，並且提供清潔隊員教育訓練。

孫忠偉說，新北市垃圾清除處理費由每公升0.4元降為每公升0.36元，費率降幅為10％，根據統計，原本新北市平均每年每戶約花費390元購買專用垃圾袋，降價之後，每年每戶大約可節省近40元。

孫忠偉也提醒，5月1日起不論是新北市粉紅色的「專用垃圾袋」、「環保兩用袋」或是「蒲公英衛生紙外包裝環保萬用袋」，或是台北市的「藍色專用垃圾袋」，「白色環保兩用袋」，只要貼有新北市或台北市專用垃圾袋防偽標籤，都適用雙北垃圾袋互收機制，皆可通用互收。

負責第一線清運垃圾的樹林區清潔隊長鄭煥玲表示，由於雙北垃圾袋共有三種顏色，教育訓練上面都有拿實體垃圾袋講解，清楚和隊員說明如何分辨防偽標示。

一名住在三峽的新北市民對於雙北互收垃圾政策感到方便，她說，有時候到台北市購物時以環保兩用袋裝東西，回到新北市之後也能夠當作垃圾袋使用。

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