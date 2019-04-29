紅白藍一起丟 5/1雙北垃圾袋互收
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5月1日起不論是新北市粉紅色的專用垃圾袋或是台北市的藍色專用垃圾袋，只要貼有新北市或台北市專用垃圾袋防偽標籤，都適用雙北垃圾袋互收機制。（記者邱書昱攝）

5月1日起不論是新北市粉紅色的專用垃圾袋或是台北市的藍色專用垃圾袋，只要貼有新北市或台北市專用垃圾袋防偽標籤，都適用雙北垃圾袋互收機制。（記者邱書昱攝）

2019-04-29 17:44

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市與台北市日前完成法定公告，5月1日起雙北的垃圾袋能夠互收，市民在兩市購買的「專用垃圾袋」、「環保兩用袋」及「新北商品萬用袋」都可以交給雙北垃圾車，而新北市現行的垃圾袋費率每公升0.4元降價為每公升0.36元，新北市環保局發言人孫忠偉估計，每年每戶大約可以節省近40元。

新北市垃圾袋降價議題從去年九合一選舉熱議，直到今年3月11日新北市長侯友宜與台北市長柯文哲會面達到共識，確定在5月1日實施雙北垃圾袋互收，並且提供清潔隊員教育訓練。

孫忠偉說，新北市垃圾清除處理費由每公升0.4元降為每公升0.36元，費率降幅為10％，根據統計，原本新北市平均每年每戶約花費390元購買專用垃圾袋，降價之後，每年每戶大約可節省近40元。

孫忠偉也提醒，5月1日起不論是新北市粉紅色的「專用垃圾袋」、「環保兩用袋」或是「蒲公英衛生紙外包裝環保萬用袋」，或是台北市的「藍色專用垃圾袋」，「白色環保兩用袋」，只要貼有新北市或台北市專用垃圾袋防偽標籤，都適用雙北垃圾袋互收機制，皆可通用互收。

負責第一線清運垃圾的樹林區清潔隊長鄭煥玲表示，由於雙北垃圾袋共有三種顏色，教育訓練上面都有拿實體垃圾袋講解，清楚和隊員說明如何分辨防偽標示。

一名住在三峽的新北市民對於雙北互收垃圾政策感到方便，她說，有時候到台北市購物時以環保兩用袋裝東西，回到新北市之後也能夠當作垃圾袋使用。

  • 新北市的紅色垃圾專用袋與台北市的藍色垃圾專用袋從5月1日起開始互收。（新北市環保局提供）

    新北市的紅色垃圾專用袋與台北市的藍色垃圾專用袋從5月1日起開始互收。（新北市環保局提供）

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