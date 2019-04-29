讓圍牆倒下！新竹市田徑場圍牆及看台完成拆除、改通透式田徑場

2019-04-29 23:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府爭取中央城鎮之心計畫，投入1.5億元進行市立田徑場看台及圍牆拆除工程，並配合新竹公園「市民廣場」做整體規劃，本週已完成圍牆的拆除，市府城銷處強調，原有的田徑場跑道和各項設施都被完善覆蓋，並未損傷，接下來就會進行穿透式多功能司令台及器材室和場地的環境整理，預計年底完工，開放給市民使用，期許發揮田徑場的運動功能，讓百年新竹公園更具多元完整性。

市府教育處表示，1969年興建的市立田徑場，因看台建物老舊，已出現鋼條裸露及排水不佳、積水不退等問題，由於補強修繕改善需投入經費所費不貲，市府多方評估及規畫相關配套措施後，配合新竹公園改善加值計畫的整體規劃四月初啟動看台及周邊圍牆的拆除計畫，目前已幾乎完全拆除圍牆和看台，正進行石塊與鋼條的分類處理。

市府教育處表示，田徑場的圍牆和看台，其實是阻絕市民到田徑場運動或練習的高牆，不僅動線設計不佳、夜間照明不足，更因與周邊的假日花市相連，造成周邊環境髒亂，降低市民運動跑步意願，市府此次透過爭取的經費，將全面改善田徑場周邊的環境，期許打造通透性的運動空間，且市民都能使用。

負責執行相關工程的城銷處表示，目前圍牆和看台已完成拆除，市民擔心田徑場跑道會受傷，但目前跑道已被完整的保護覆蓋，且車輛進出也鋪放鐵板及進行甲級圍籬和車道管制，未來市府也會施做永久性的穿透式司令台，且會蓋建廁所及裁判休息室和器材室，田徑場內9項比賽設施及場地全部都被保留，而看台觀眾席則改成階梯式的草坡，同樣可容納至少3000人以上。

未來市府還會加裝夜間照明、還有新建100米的暖身跑道，供運動選手跑步暖身，同時也會以新的田徑場再申請相關的認證，期許未來的田徑場能透過開放式的環境，成為市民運動的場地，整建工程預計年底完工，未來也會採勸導低維管方式，提高田徑場使用率。

此外，假日花市目前暫移往孔廟及體育館附近，未來完成的市民廣場市集會以油水分離方式埋管，提升假日花市的整潔度。

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