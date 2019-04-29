整片水稻田遭挖土機輾過 80歲老婦哭了

2019-04-29 14:44

［記者黃淑莉／雲林報導］「雲林土庫馬光重劃區小給3改善工程」包商在沒有告知農民情況下，將挖土機開進農田，造成再1個多月即可收成水稻遭毀損，80歲老婦坐在「田頭」（台語）眼眶泛淚說，「無彩，擱個哇月就ㄟ割啊」！

土庫鎮長張榮麗得知今天早上會同公所機要祕書吳明哲、建設課長梁瑞毅，邀集工程包商、受損農民到現場會勘。梁瑞毅表示，土庫馬光重劃區的給水水路年久失修坍塌及土方阻斷，造成給水困難影響灌溉，經前縣議員王士壬爭取經費改善，由公所辦理發包。

梁瑞毅指出，工程動工後包商以有大蒜等農作未收成為由，工程在2月21日停工，原計畫在4月10日復工，但因農作物種類不同，遲無法復工，有鑑汛期將屆，工程再拖延恐造成水患，因此要求包商儘速協調施工便道取得，公所也編列便道租用費22萬餘元。

農民林家良說，給水溝改善本來是一椿美事，農民事前也簽切結書願意配合，但之後包商都沒有告知什麼時候要動工及影響範圍，農民在沒有預告之下看到農作物被挖土機輾過當然無法接受。

80歲老婦坐在「田頭」看著整片綠油油的水稻遭挖土機輾過，心酸不捨說，成本都花了，再等一個多月就可收成，就這樣「去了了」。

張榮麗會勘時向受損農民道歉，她指出，會發這樣的事是溝通協調不良，公所絕對會負起責任，若確定是承包商施作瑕疵，公所會協助農民向包商求償。

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