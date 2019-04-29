榮民遺愛捐款台灣 照服員：外面說榮民米蟲 我聽了很生氣

2019-04-29 12:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會今舉辦微電影「大愛如風」首映會，記錄六位榮民捐出積蓄的義舉，在民國104年以高齡89歲逝世的榮民夏允強，捐出生前95萬元積蓄。照顧夏多年的高雄榮家照服員朱育瑩表示，這些榮民一生為國當兵、隨政府來台，膝下無子女，第一線照服人員就如同他們子女一般，一同歡樂、一起哭。她說，因此她很討厭外面說榮民是「米蟲」，她聽了都會很生氣，跟說這些話的人吵架，因為這些人根本沒接觸過榮民。

根據退輔會「榮光雙週刊」2357期揭露的資訊 夏允強出生於民國16年，為浙江平陽人，民國37年加入空軍，73年以少校軍階退伍，後因年老體衰，於93年入住高雄榮家接受安養照顧，至104年過世。

朱育瑩表示，夏允強在高雄榮家住15年，非常照顧她們，並把她們當作自己的子女，不管喜怒哀樂都在一起，也會跟她們加油打氣、罵長官。她說：「每次往往遇到挫折，我們都不會哭，但最怕伯伯安慰我們，我們就會哭，就像家人安慰我們一樣。」

朱育瑩說，有一次，夏允強在提起其父母時哭泣，她也跟著一起哭、哭得更大聲，夏反而安慰她說：「哎喲，不好意思，不好意思，朱小姐，我怎會讓你哭那麼傷心？」讓她印象深刻。

至於夏允強捐款的緣由，朱育瑩表示，在夏生病時，跟她提起想捐款的想法，當時她建議，先不要一次捐那麼多，畢竟後續可能有請看護的需求等等。後來夏似乎有聽進他的建議，最後快樂、安詳的離世。她也說，她很討厭外面的人講榮民是「米蟲」之類的話語，她聽了都會很生氣、跟那些人吵架，因為那些人根本沒接觸過榮民。

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