推動親子共乘自行車合法 合格座椅、駕駛成年免罰

2019-04-29 11:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院交通委員會今初審通過自行車附載幼童合法化；自行車或電動輔助自行車駕駛得附載幼童，但駕駛人需滿18歲，需使用符合國家安全標準的兒童座椅，前座椅可附載1至4歲且15公斤以下，後座椅可附載1至6歲22公斤以下幼童，否則處以新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

自行車雙載騎在道路上，包括加裝座椅載小孩的親子共乘等行為，其實都違反現行「道路交通管理處罰條例」第76條規定，可處新台幣300元至600元罰鍰。惟親子共乘自行車已是民眾生活日常，為確保乘坐安全，立委余宛如與徐永明等人提案參考各國法規，針對騎乘者年齡、乘坐者年齡與車輛設備等方向訂立規範。

立法院交通委員會今天審查「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，國民黨立委陳雪生、民進黨立委林俊憲、李昆澤、陳素月和鄭寶清等人出席審查，交通部政次王國材與相關官員列席。

針對自行車親子共乘行為，交通委員會上週已針對相關內容有所討論，交通部與立委並達成共識，今天審查時順利通過。

根據初審通過條文，「道路交通管理處罰條例」第76條第7項增列腳踏自行車及電動輔助自行車駕駛人附載幼童行為規範，若駕駛人未滿18歲；附載幼童年齡或體重超過限制；未依規定使用合格的兒童座椅、腳踏自行車或電動輔助自行車；或未依相關規定附載幼童，處以新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

交通部路政司長陳文瑞進一步說明，立委余宛如提案授權交通部訂定附載幼童相關規範，而這部分由於經濟部標檢局已有國家安全檢驗相關標準，依照該標準訂定，前座椅可附載1至4歲且15公斤以下，後座椅可附載1至6歲22公斤以下幼童，未來經濟部若修改安全座椅相關強度、規格，交通部也會跟進修改。

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