獨家》台鐵新改裝車廂曝光 自行車、輪椅都能上車

台鐵新改裝車廂首曝光 自行車、輪椅都可上車 還有翻背椅。（圖：台鐵局提供）

2019-04-27 10:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾近期搭乘台鐵PP自強號，有可能坐到全新改造車廂，台鐵PP自強號共有31輛可使用的無座位車廂，當中20輛改造成親子車廂後，再耗資5830萬元將剩餘11輛車廂，改造為無障礙優先暨自行車人車同行車廂。台鐵局表示，該節車廂上配置有12個座位與10個自行車放置空間，或是販售10至12個無障礙座位；該節全新車廂上週已完成首輛樣車改造，並跟列車連掛後實際上線測試，全部11輛車預計明年10月前完成改造，但先改造完的車廂會陸續投入運用。

PP自強號無座位車廂早年是用來做餐車，但因成效不彰將餐車內裝拆除，為全無座位車廂，許多民眾若無座位時，都會到該車廂席地而坐；不少自行車友更認為，該車廂是專門讓車友放自行車的空間。

台鐵局表示，這次改造的無障礙優先暨人車同行車廂，每輛車廂改造經費約530萬元，首輛樣車正在測試，民眾搭乘PP自強號時，就有機會能搭到全新改造車廂；不過因現只有一輛車完成改造，要像親子車廂一樣公布運行班次有難度，等未來車輛數增加後，就會將整理車輛運用資訊，讓旅客事前得知並進行訂位。

台鐵局表示，該輛車廂改造主要著重在實用性，除了有立式自行車架可放置10輛自行車外，還特別設置翻背椅，乘客有需要就能打開當成座位，增加持非坐票乘車旅客座位空間。另外，這次也特別以觀光局喔雄組長為主題，在車廂內進行彩繪，增加民眾搭乘趣味性。

台鐵這次改造的車廂除可讓旅客攜自行車搭乘，還能讓多位乘坐輪椅旅客一同搭乘；以往PP自強號一列12節車廂，僅4個輪椅座位，這次改造車廂可容納10至12位輪椅族搭乘。台鐵局表示，該節車廂特別將車門做寬、增加止滑性，車廂牆壁上有安全帶可扣住輪椅，讓行動不變輪椅族可多人搭同車廂一同出遊。

台鐵新改裝車廂首曝光 自行車、輪椅都可上車 還有翻背椅。（圖：台鐵局提供）

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