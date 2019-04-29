35度高溫炎熱至週二 週三鋒面接近氣溫下滑

2019-04-29 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日依然是豔陽高照的天氣，氣象專家彭啟明表示，週一、二炎熱如夏，中午高溫可達到32-35度，山區可能有午後雷陣雨。週三、四則要注意鋒面將接近，溫度將明顯下滑，北部會降到20-26度，中南部可以到22-28度。

彭啟明表示，週一、二如典型夏天，預計各地中午高溫可達到32-35度，山區可能有午後雷陣雨，提醒民眾若遇到雷陣雨，務必要暫停一切活動，能避就避。週三、四則要注意鋒面將接近，將在週二深夜到週三清晨影響台灣，週三開始溫度將明顯下滑，會由夏天再度回到春天，北部會降到20-26度，中南部可以到22-28度。

這波過後，下週仍有鋒面雲系接近，也已看到今年有幾波鋒面影響的趨勢，但變動度仍高，建議民眾務必要多留意氣象相關訊息，並趁這兩天相對穩定天氣做防災淹水的演練，5、6月將進入汛期，多做準備就可以少些損失。

彭啟明指出，這幾天早晚的空氣品質相當不錯，但陽光一出來就會加速大氣的光化反應並造成臭氧問題，也會衍生細懸浮微粒，很造成能見度不佳的情境，特別在都會區域很容易發生，整個台灣西半部都有可能出現此現象，要到傍晚陽光減弱，加上有海陸風環流影響下才會減弱。這類污染對身體的症狀是臭氧容易造成眼睛疲勞，容易流眼淚，提醒戶外的工作者，尤其在西半部朋友，這兩天要稍微留意，多留些在市內休息時間。

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