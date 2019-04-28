今日全台空品普通到良好 明日北部汙染累積恐亮橘燈

2019-04-28 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕行政院環保署空氣品質監測網指出，今（28）日全台空氣品質多為良好到普通等級，明（29）日西半部空品可望好轉，旦北部則易有汙染累積，可能亮起橘燈。

空氣品質監測網指出，今日環境風向由偏東風轉為東南風，垂直混合較佳，空氣品質稍好轉，全台空氣品質大多為良好至普通等級。依上午10點監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明日全台各地天氣大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫陣雨，環境風向轉為偏南風，西半部空氣品質可望好轉，但北部空品區為處下風處，因此易有污染累積，加上光化作用又讓午後臭氧濃度上升。預計明日花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏及宜蘭空品區為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

30日全台天氣仍為多雲到晴，北部空品區仍為下風處，預計宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

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