今白天高溫炎熱 午後山區易有雷陣雨

2019-04-29 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天（29日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東偶有零星雨，主要的降雨在午後這段期間，西半部山區及東北部地區都有機會。

氣溫方面，白天氣溫較高，西半部高溫普遍在32、33度，東半部高溫31、32度，局部地區如內陸、盆地及縱谷有機會再高一些，請大家多補充水分並注意防曬，今晚至明天（30日）清晨中南部沿海有機會出現零星短暫陣雨。

離島方面，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，請多留意航班資訊。

空氣品質部分，今日西半部地區空氣品質多為「普通」等級，惟北部空品區位於下風處，易有污染累積，加上光化作用易使午後臭氧濃度上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週二（30日）各地大多為多雲到晴的天氣，主要的降雨在午後這段期間，但侷限在山區附近；白天氣溫較高，各地高溫普遍在32到34度，局部地區如內陸、盆地及縱谷有機會再高一些，請大家多補充水分並注意防曬。

下週三、下週四（5月1日、2日）將受梅雨季第一道鋒面影響，天氣轉趨不穩定，各地皆有短暫陣雨或雷雨發生的機率，此波鋒面雖屬移動性，但需留意鋒面上是否有中、小尺度對流發展，西半部及東北部局部地區不排除會有短時強降雨等較為劇烈的天氣發生，請留意氣象局最新的天氣預報，由於降雨明顯，各地氣溫有下降趨勢。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 33 23 ~ 32 26 ~ 32 23 ~ 32

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