紫南宮錢母加持 「南投物產展」五一高雄夢時代登場

2019-04-29 08:06

〔記者謝介裕／南投報導〕「幸福南投、山城美味」南投地方物產展，將於高雄夢時代購物中心8樓時代會館盛大舉辦，活動期間自5月1日到5月12日止，網羅各鄉鎮特色美食、農特產品、觀光工廠、原住民特產、伴手禮、工藝等多達52家攤位，以產地直銷的方式展售，帶來最新鮮、優質的地方特產，以及超人氣的竹山鎮紫南宮錢母。

南投縣政府農業處說，5月1日開幕當天在展區內消費滿500元，即可憑發票兌換紫南宮錢母1枚，限量100份；展期中消費滿千憑發票也可兌換錢母1枚，每日限量30份，同時加碼兌換精美環保購物袋，限量1200份，送完為止。

除此，週六、週日下午2點、4點，還有免費的竹編創作體驗，名額以20人為限，下午3點、晚上8點各有1場野生愛玉DIY活動，報名費每人180元，每場限50名。

為了讓南部的鄉親也能欣賞到精彩的藝文表演，5月4日有國際知名的原民青年舞團「喜裂克文化藝術團」、5月5日安排南投縣排笛合奏團表演、5月11日為民俗體育競賽常勝軍「嘉和國小扯鈴隊」、5月12日則是榮獲13次南投縣傑出演藝團隊的「南投民族舞團」，且每週六、日上下午各有4場「南投縣長特等茶」的茶席展演，由茶師為前來的民眾奉茶，同時還有香菇、水蜜桃、梅製品、龍眼蜜、桂花蜜等各項農特產，讓南部的民眾不用舟車勞頓，便能一次嚐遍南投經典美味。

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