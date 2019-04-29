人不可貌相！雨鞋工人開賓士 網友：還看過賓士載水泥

2019-04-29 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕人不可貌相！一名網友28日在臉書分享2張照片，只見一名穿著雨鞋、疑似在工地工作的男子，竟打開路邊停車格內的賓士車車門，坐進駕駛座。該篇貼文引起網友們熱烈討論，「我也穿雨鞋，可是我的賓土呢？」、「體力換金錢」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》po出照片，表示「不要小看穿雨鞋有為的青年」，只見照片裡疑似在工地工作的男子，穿著雨鞋坐進一台賓士CLA250裡，並搖下車窗從容抽菸。網友們推測，這台車的車主應該就是他，並對他的財力感到驚訝，因為這和一般人對工人的印象不太一樣。

網友們回應，「還好啊，在工地，我看過賓士休旅車用來載水泥，不是一包一包而已，bmw用來送便當」、「我也穿雨鞋，怎麼只能騎塑膠車～哈」、「穿西裝襯衫的也不一定賺比較多阿，也是一堆領基本底薪的」、「工地開好車的勞工朋友不少，凱燕，賓士，奧迪，所以不要看不起勞工弟兄們身上髒兮兮的。可是用體力打拚的」、「我女友的媽媽開CLA250載鳳梨去賣給客人的，我隔壁攤的一個開大五載草莓去給客人的」、「我看過在弄虱目魚的開瑪莎拉蒂」、「我看過開GTR當買菜車的阿嬤，真的拿了菜上車開車走了」「只要貸的到，人人開得起」。

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