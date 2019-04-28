親手接生上萬新生兒 屏東知名助產士向許清和逝世

2019-04-28 21:19

〔記者葉永騫／屏東報導〕接生過1萬多名新生兒的屏東知名助產士向許清和27日下午逝世，享壽97歲，結束傳奇的一生，被稱為向奶奶的她一生在屏東服務，還曾創立屏東糖廠教會，去年教會才吹熄燈號，沒想到今年向奶奶也與世長辭了。

向許清和出生於中國廣東，在家排行老么，家中富裕，受到母親鼓勵到上海讀書，畢業於上海中德高級助產士學校，28歲時母親病逝，她於是到台灣工作，於屏東糖廠眷屬醫院擔任護理長及助產士，由於早期地方醫護人員相當少，向許清和是屏東糖廠地區最重要的助產士，不管刮風下雨，連颱風也得冒著生命危險外出幫忙接生，有時忙到一整天沒有睡覺，連續接生3~4個新生兒，擔任助產士38年來接生過1萬多個新生兒，屏東縣議員蔣月惠的8個兄弟姊妹及許多的屏東民眾都是她所接生。

信奉基督教的向許清和在退休後將房屋做為屏東糖廠教會使用，去年8月因為年事已高無法再管理教會事務，屏東糖廠教會宣告熄燈，當時向許清和還在教友的祝福下歡度96歲大壽，沒想到教會關門後不久，向許清和也病倒了，27日下午宣告逝世，讓許多親友都相當難過不捨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/