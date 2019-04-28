最棒的母親節禮物！30位藝術家齊聚青塘園「畫我媽咪」

2019-04-28 22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市藝術人文發展協會今日在中壢青塘園舉辦「春天藝術節VS畫我媽咪」活動，現場除邀請桃園市美術協會30位藝術家，現場為婆婆媽媽進行人像鉛筆素描或彩繪圖像，也邀市民到公園草皮綠地參與親子繪畫，讓孩子透過畫圖，在母親節前夕，表達對媽咪的感謝。

桃園市藝術人文發展協會理事長陳素琴表示，協會期盼培養市民創作、審美及享受藝術人文的能力，透過慶祝母親節親子繪畫活動，為增添更多文藝氛圍，也邀請桃園市百樂門音樂玩家協會、桃園市麥克家族開創協會、青埔國小及大業國小等團體，帶來精采的音樂及武術、扯鈴等表演節目。

繪畫資歷超過40年的畫家彭漢津參與「畫我媽咪」活動，展現扎實的繪畫絕活，無論是使用的是蠟筆、鉛筆甚至是無法擦去修改的原子筆，十幾分鐘就可以栩栩如生的將不同媽媽的特色神韻躍然紙上，讓與會媽媽直說收到「最棒的母親節禮物！」

桃園市長鄭文燦出席活動表示，文化是一個城市的靈魂，而改變一個城市，需要創新、志工及人文等動力，桃園升格後，市府積極推動各項硬體建設，畫我媽咪活動場地青塘園的市立美術館正施工中，完工後搭配兒童美術館、橫山書法藝術館及中路美術館等3小館，將以「1大3小」方式，帶動桃園的城市軟實力，大幅提升室內藝文空間，讓城市產生更充沛的文化力量；同時舉辦許多文化活動，例如舉辦桃園地景藝術節，以沒有圍牆的美術館為發想，讓市民更貼近藝術，規劃許多戶外型表演，透過沒有圍牆的劇場增添與市民之間互動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/