就在明天！台北街頭「懸日」將出現在這2個地方

2019-04-28 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局發布懸日預報，台北市忠孝東、西路新生高架以西，與西門町峨眉街西寧南路以西等路段，分別在本月29日至5月3日與5月2日至5月6日傍晚，在沒有雲遮蔽的情況下可看見懸日。

氣象局指出，明天傍晚5點59分至6點19分，夕陽會在此期間到達台北市忠孝東、西路街心位置，至5月3日止，每天夕陽到達街心的期間均會逐日提早3分鐘；峨嵋街則是在5月2日晚間6點至6點20分夕陽會到達街心位置，至5月6日止到達街心的時間將逐日提早2至3分鐘。

攝影專家愛心夢對本報透露，若想觀賞懸日，有陽光的好天氣較適合，且「能見度最好在30以上為佳」，並建議可依氣象局的「日出日沒」資料，推算拍攝日期，若不會推算，「可參考中央氣象局所發布的各地懸日資訊」，決定何時前往。

中央氣象局發布的氣象預報顯示，明日台北市白天溫度為24度至33度，晚間溫度介於24度至29度，白天天氣概況為多雲時晴，晚間則是晴時多雲。氣象局也提醒民眾不宜使用肉眼直視太陽光，在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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