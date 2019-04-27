428兒保日 花蓮「護童者聯盟」成軍

2019-04-27 09:06

［記者王峻祺／花蓮報導］電影《復仇者聯盟4：終局之戰》火熱上映，超級英雄「挺身」守護地球、大戰復仇者大軍過程超賺人熱淚，花蓮在4月28日「兒童保護日」前，也成立一支「護童者聯盟」，由花蓮市長魏嘉賢領軍，與上百間加入花蓮家扶中心「兒保好鄰居」的店家，一起站出來為兒保發聲，用愛守護孩童。

花蓮去年在1151件施虐通報案例中，有385件與兒虐有關，經花蓮家扶中心服務兒童保護案分析，原因以家庭關係與親職功能失能為最大宗，其次為兒少行為偏差不易教養、照顧者患有藥酒癮及嚴重疏忽照顧等，導致不當對待兒少事件頻傳。

花蓮市公所今天下午4時30分將在球崙公園舉辦「春天好食節」野餐市集，6時過後播放星空電影院，力邀親子一起大地野餐，市長魏嘉賢還會與民眾、花蓮家扶寄養爸爸等人化身英雄戰士，組成一支「護童者聯盟」，大跳兒保操，一同為兒保發聲。

花蓮家扶中心主任施政延說，希望邀約參與野餐日的親子家庭，都能齊著紅色衣衫現身，如同超級英雄挺身「用愛包圍受虐兒」，現場也會設計6個兒童保護闖關活動，宣導「不閉打小孩」的親子5步驟，在衝突當下，提醒自己緩和情緒，避免因失控造成孩子的傷害。

他強調，兒少保護不單只是照顧者、社工、學校老師或是醫事人員的職責，只要願意主動關心生活中所接觸的兒少、保護兒童，每個人都能發揮力量，目前花蓮已有上百間店家成為「兒保好鄰居」，未來也邀請社會大眾一起加入「護童者聯盟」，守護、陪伴孩童健康長大。

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