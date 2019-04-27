2019台北文學季特展登場！用感官喚醒在台北共同情感記憶

2019-04-27 08:43

〔記者楊心慧／台北報導〕2019台北文學季「耳朵帶路－台北街道尋聲」主題特展即日起在剝皮寮歷史街區登場！本次展覽動用上百位作家、藝術家及大量文本，主打感官文學，利用感覺回憶在台北市街頭的回憶，共分為五大展區，以文學、聲音、記憶、書寫、音樂等面向，喚醒民眾的共同情感記憶。

台北市文化局昨舉辦「耳朵帶路─臺北街道尋聲」特展開幕記者會，總策展人封德屏表示，特展動用上百位作家、藝術家及大量文本，是眾人共同努力的成果。

展覽顧問馬世芳在這次展覽貢獻自己的聲音，錄製語音導覽，他表示，希望民眾在參觀展覽時，能舒服的「聽見台北」，70年代至90年代的台北，人們忙於生計，心浮氣燥，近幾年大家開始放慢腳步，重視生活品質，進而影響市容。

「耳朵帶路─台北街道尋聲」即日起至5月19日止在剝皮寮歷史街區展出，開放時間為每週二至週日上午10時到下午6時，每天還限量贈送「耳朵帶路」街貓眼罩，邀請民眾閉上眼睛，放鬆心情，用心體會台北。

「2019台北文學季」系列活動將持續到6月6日，分別有講座、特展、說書等不同形式的活動接連登場，5月26、27日國際知名華文小說家、電影編劇嚴歌苓將會來台分享她的文學、影視作品，和讀者近距離接觸交流。「文學‧閱影展」則預計將於5月24日至6月6日光點台北登場。

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