6大電視台「韓國瑜新聞」大比拼 「韓天電視台」不是叫假的！

2019-04-26 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前網友不滿被戲稱為「韓天」電視台的中天電視台大量製播韓國瑜新聞，因此發起「新聞頻道轉台運動」。為了瞭解「中天電視台製播韓國瑜新聞的比例跟其他新聞台相較起來有多高」？有媒體追蹤台灣6家電視台長達十日並經分析後發現，在中天電視台所製播的政治新聞中，韓國瑜新聞就高達8成。而與製播韓國瑜新聞則數最少的三立相比，兩者之間差距高達近10倍。

據《端傳媒》調查中天、TVBS、東森、三立、民視與壹電視，在3月6日至3月15日的午間與晚間新聞時段後發現，中天新聞在這十天內的午、晚間新聞時段「韓國瑜新聞」共有225則，與此同時，東森共有75則；TVBS 54則；壹電視49則；民視37則；三立23則。

報導指出，在午間新聞時段，中天播報韓國瑜新聞佔所有新聞比約莫在25%～37.5%之間上下浮動，相較於其他各台已經多出許多。而在晚間新聞時段，該報導指出，中天晚間政治新聞明顯多於他家新聞台所製播的政治新聞數量，達到182則，而其中韓國瑜新聞就佔了145則。而不論是午間或晚間時段，中天所製播政治新聞中，韓國瑜新聞就高達8成。

倘若民眾在一間鎖定中天電視台的便當店用餐，根據該報導，「很可能自入座開始、低頭認真吃飯10分鐘過後，抬頭準備結帳，看到的依然是韓國瑜新聞，形同電視台播放的是一部韓國瑜的帶狀節目。」

另外，在播送韓國瑜新聞與電視台收視率的關係上，該報導在參考艾傑比尼爾森（AGB Nielson）的收視率調查後指出，中天的收視率在調查期間大幅度的領先他台。不過，除了中天電視台因韓國瑜新聞確實「獲得了極佳的市場肯定」以外，韓國瑜新聞對他台的收視率影響並未特別顯著。

「這已經分不清什麼是因、什麼是果了」，台大新聞所教授林照真分析，在以收視率為導向的現況下，觀眾的政治取向會影響電視台製播的內容，「在這樣的情況之下，電視台就更去播韓國瑜的新聞，而韓國瑜又跟電視台的政治立場相同，所以就會造成韓國瑜的新聞不斷在電視出現。」

報導指出，中天對韓國瑜慧眼獨具的「忘情」報導，或許讓部分支持者看得欲罷不能，但也讓社會產生了不同的「過敏反應」。除了民間發起的「新聞頻道轉台運動」以外，以大專院校學生為主體所成立的「青年抵制假新聞陣線」，也號召各校學生在校園中發起「轉台運動」，期盼媒體善盡查證責任、力求報導多元均等。

端傳媒〈「韓流」點燃遙控器戰爭：韓國瑜新聞時數實測分析〉報導連結

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