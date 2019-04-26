高雄大林蒲健康風險評估出爐 工業、交通為兩大污染源

2019-04-26 17:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕為釐清高雄大林蒲地區環境及健康風險問題，環保署自前年9月起針對對沿海6里居民之飲用水、飲食、土壤、空氣等進行4季採樣，並將相關數據委由國家衛生研究院分析，調查結果發現造成健康風險污染來源除工業外，汽機車及船舶等交通污染也是重要來源。

環保署於前年9月到去年6月期間，針對居民喝的水、食用蔬菜及海產、可能活動的室外區域及室內居家的空氣、工廠排放管道等，進行現場採樣與分析，除環保署環境檢驗所自行採樣外，部分委託台灣檢驗科技公司（SGS）進行採樣，檢驗項目包括VOCs、PAHs、PM2.5、PM10、重金屬、戴奧辛等。

報告指出，大林蒲地區主要的健康危害物包括苯、1,3-丁二烯、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、丙烯腈及丙烯醛。其中苯的來源部分，交通及船舶佔3成3、其他工業佔3成、石化工業佔1成9、油氣揮發佔1成；1,3-丁二烯在交通及船舶部分就佔了7成9；氯乙烯在石化業就佔了8成2；丙烯腈在石化業也佔了7成1，可見除了工業外，交通也是污染大宗來源。而非致癌風險則僅丙烯醛的危害性較高，這部分屬於居家污染，如油煙及吸菸等。

報告也提到，總體來說老人致癌風險較高，平均致癌風險則介於1.5×10-6至5.5×10-4。而致癌風險較高的苯、氯乙烯、1,2-二氯乙烷，有逐年下降趨勢，主要是減量措施包括高雄市設備元件加嚴標準、勤查重罰、專加減量輔導等奏效，不過與國際資料比較，濃度仍相對偏高，建議後續透過增修訂法規、強化既有制度及配套工具降低污染物及影響。

環保署表示，高雄大林蒲及小港地區石化業密集，為持續改善環境中苯濃度，將強化石化業儲槽改善及提升裝載設施防制設備效率等污染減量工作，另將持續追蹤周邊製造業溶劑使用情形及溶劑成分變動狀況，避免有害空氣污染物排放至環境中對民眾健康影響，並搭配去年甫修正通過的空污法，訂定相關子法規範，以降低民眾健康風險。

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