大林蒲遷村案爭議 韓國瑜：成立單一窗口對話

2019-04-23 22:21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天夜間赴大林蒲與居民座談，遭遇環團在場外高舉牌幟抗議空污。大林蒲居民對遷村案尚未編列預算，連計劃書都未出爐，表示憂慮，也對「一坪換一坪」涵蓋的地目範圍相當關切，韓國瑜表示，將成立單一窗口與居民對話。

韓國瑜上任以來首度與大林蒲居民面對面座談，上百名居民早就等候在鳳林國中大門口，環團高舉「中鋼污染、市長不管？」牌幟抗議，韓國瑜抵達時有人高喊「選總統！」呈現兩樣情。

韓國瑜率領副市長李四川及相關局處首長出席座談會，礙於場地，限定里長、宮廟主委、部分社團及相關人士出席，讓部分環團相當不滿。要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊說，雖然環保局已經事先接受陳情書，仍對無法與會「無法接受」。

該選區民進黨立委賴瑞隆、所有議員全數出席，座談採閉門會議。韓國瑜致詞時表示，希望大家踴躍發言，「重鹹一點沒關係」、「可以兇一點」，最重要能解決問題。

居民質疑，雖然估計遷村經費約590億元，但政府迄今仍未編列相關預算，如此重大遷村案連計劃書都付諸闕如，遷村案看似遙遙無期。鳳興里里長洪富賢說，因為連遷村時程都沒有，大林蒲、鳳鼻頭的國中小建設、設備更新也被卡住，影響師生教學就學權益。

針對空污，居民表示大林蒲就像「工業孤島」，被八百長多支煙囪長期包圍，影響健康甚鉅，希望政府能幫居民投保癌症險。

韓國瑜表示，目前贊成遷村案居民佔86％，也表示還有14％不接受，將成立單一窗口持續與居民對話。

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