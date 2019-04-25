台積心築藝術季也愛說笑 「我為相聲狂」5/25新竹首演

2019-04-25 20:41

〔記者黃美珠／竹縣報導〕鼓勵大家用南腔北調推廣說唱藝術最貼近生活的「相聲」，新竹縣政府文化局跟台積電文教基金會合作，利用2019台積心築藝術季機會，邀請台北曲藝團去年發表，向逝去的詩人余光中、相聲演員吳兆南等台灣藝文界大師致敬的「我為相聲狂」到新竹首演。文化局長李猶龍今天下午粉墨登場替活動造勢，跟客家相聲創始人謝小玲來了段兼具中國江蘇與台灣客家的俏皮話和繞口令，讓全場拍案叫絕。

台北曲藝團團長葉怡均說，「我為相聲狂」去年在台北首發公演後，5月25日、6月21日將分別在新竹和台南演出。

她說，這場表演中特別帶入吳兆南愛說的，像是：「小蔥拌豆腐～一清（青）二白」這類俏皮話的精神，再融入年輕人愛用的語彙，轉化成像是：我來「放了10年的氯化鈉」～鹽舊、鹽舊（研究、研究）；希望「相聲」可以歷久彌新受歡迎。

新竹縣文化局今天下午替這場演出造勢，安排去年拿到全國客家藝文競賽第2名的竹中國小女學童表演「洗衫坑好人情」的客家相聲。接著是台北曲藝團的黃逸豪、趙竹嶢用北平話說「雙簧94狂」。

李猶龍坦言，他聽不懂客語，幾個小女童的客家尾音猶如韓文的語尾般，讓他感覺客語聽起來好像韓國話。

而為了展現相聲南腔北調趣味卻一樣的特性，李猶龍率先說完耳熟能詳的「吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮」後，接著表演他幼年從姥姥處學得的趣味繞口令。

只見他用中國江蘇宜興腔說完，「白鼻子婆婆家有隻白鼻子貓，黑鼻子婆婆家也有隻白鼻子貓，有一天白鼻子婆婆家的白鼻子貓不見了，說是黑鼻子婆婆家的白鼻子貓，是白鼻子婆婆家的白鼻子貓！」在場人人笑得東倒西歪，卻也滿頭問號。

謝小玲回虧李猶龍的江蘇話，聽在她耳裡也像韓國話！她不甘示弱地當場進行客語教學，要李猶龍先用客語學說：一個、沒有、月亮、耳朵、鼻子、螞蟻、晚上、蝦子。

再要他以前述詞彙組成客家繞口令，全程用客語講出：一個沒有月亮的晚上，一隻沒有鼻子的螞蟻去找一隻沒有耳朵的螞蟻，卻碰到一隻沒有鬍子的蝦子。

這個即興考題別說讓李猶龍當場投降，就是道地的客籍子弟也都舌頭打結，卻道盡了相聲趣味橫生的特性。

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