台大實驗林聯手「舊振南」餅店 打造10頃肖楠林減碳

2019-04-25 13:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕有130年歷史的知名老牌餅店「舊振南」，去年起與台大實驗林合作，在南投水里林區種植肖楠造林，預計花30年時間，在10公頃林地種植1萬5000棵樹，吸收二氧化碳，為地球降溫，今「舊振南」董事長李雄慶再度回到林區補植樹木，盼將造林環境維護更加完整，與台大攜手達成減碳目標。

台大實驗林管處表示，企業響應造林，運用台灣固有樹種肖楠，預計以30年造林10公頃，期間台大也會協助造林樹木做除草、修枝、疏伐等工作，一直到30年後成為木材，再做更多元的利用，共同為減碳盡份心力。

「舊振南」董事長李雄慶則說，製造業本身就會產生碳排放，為善盡企業社會責任，便與台大實驗林合作造林，藉此吸收二氧化碳，降低地球溫室氣體，尤其自身製造的商品，如漢餅、鳳梨酥、綠豆椪等，都有做碳足跡認證，盡力做到減少碳排，今回到林地補植部分樹木，並看到去年種的樹長得都很不錯，感到相當欣慰，也呼籲社會各界共同響應植樹造林，為地球盡份心力。

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