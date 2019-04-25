LV等級夏雪芒果產量豐 台東縣府提行銷策略

2019-04-25 11:55

［記者張存薇／台東報導］LV等級的夏雪芒果保留土芒果的濃郁香氣、愛文芒果的甜美口感，與金煌芒果的金黃果色，更是台東縣代表水果，因為今年暖冬、產量倍增，縣長饒慶鈴、水保局台東分局長王志輝今天連袂為夏雪芒果行銷，饒慶鈴更提出媒合連鎖高端超市通路、加強電商行銷及補助農民公版紙箱多管齊下，要把夏雪芒果好好推出去。

台東縣夏雪芒果產業發展5、6年，目前共有蕭家、綠色隧道、張宏吉、昌果園等4個產銷班，種植面積約100公頃。農友說，今年因為暖冬影響，產期拉長，部分5月也開始上市，產量恐比去農增加1倍。

王志輝說，明年更多夏雪芒果果樹進入量產期，今年就要把通路規畫好，水保局也會持續推動電子商務行銷。

饒慶鈴說，台東縣水果除釋迦外，下一個明星商品就是夏雪芒果，縣府會負責找通路、打品牌，但農民一定要顧好品質。

她進一步表示，台東縣農產公司已與多家連鎖高端量販店、超市洽談，準備引進2顆裝特A級夏雪芒果禮盒，而只要貼上「身分證」標籤、並通過安全檢測的夏雪芒果，縣府也會獎勵補助公版的精美紙箱，幫忙農民行銷。

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