小心！用「繳費單」行銷加值服務 第四台業者被砲轟

2019-03-24 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕有消費者上網PO文抱怨，最近婆婆收到第四台「繳費單」，問她說「怎麼欠費了，要我們快去繳」，但拆開後才發現是加值型廣告，隨信附上超商代收條碼，還寫著「應繳金額」，認為這根本是惡意誘導，呼籲勿上當。

民眾將事件公布在臉書社團「爆料公社」，當中顯示1間知名第四台業者寄發的信件，在外觀上印有「繳費單」字樣，拆開後可發現裡面裝有超商代收條碼單，「應繳金額」欄位寫著1188元，但其實這是1封廣告加值型服務的信件，若收視戶需求該服務，可逕行憑單繳費，並非第四台收費單。

PO文民眾認為，這「這根本就是惡意誘導」，用含糊的內容想讓民眾持單繳費，也沒有針對廣告內容提醒「不需要方案的話可忽略」，自己身邊不少朋友因此中計，且目前電視收視族群年紀偏高，「一定很多人都不明不白直接拿去繳」，提醒民眾不要對此受騙上當。

不少網友對於業者的行銷手法驚呼連連，紛紛留言指出「這個不要說長輩，如果說我平常有在用，應該也會中招」、「這他媽的是哪個行銷想出來的方案」、「政府應該出面管一管」、「真的不能這樣」、「以後繳費帳單真的要小心看清楚，才不會變下一個受害者」。

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