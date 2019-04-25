04/25各報重點新聞一覽

2019-04-25 07:00

自由時報

汰除不適任法官 司院：一定下重手

為汰除不適任法官，司法院擬修改「法官法」法官評鑑制度，民進黨立委尤美女昨主張，司法院的全面評核應改為評鑑制度，並公布結果，將優良法官公諸於世，不良的則汰換，也可讓外界清楚明瞭不適任法官比例，不要因少數人壞了一鍋粥；司法院秘書長呂太郎說，對於不適任法官，司法院一定下重手，至於全面評核如何適度公布，會積極處理。

詳見汰除不適任法官 司院：一定下重手。

民進黨5月底初選 不再延 國民黨納韓國瑜 期程未定

為決定二○二○總統大選的入場券歸屬，民進黨與國民黨目前正熱鬧上演黨內初選戲碼。民進黨初選期程已延長至五月二十二日後進行民調，民進黨秘書長羅文嘉昨表態，「初選不宜再延，也不宜再變」。至於初選紛擾不斷的國民黨，黨主席吳敦義昨在中常會裁示，無論主動參選或被動有意願參選總統的人，未來都將全部納入初選機制。

詳見民進黨5月底初選 不再延 國民黨納韓國瑜 期程未定。

萬華龍山寺 5月起禁點蠟燭

建寺二八○年的台北龍山寺，香火鼎盛，為響應環保，龍山寺在二○○○年停燒金紙，二○一五年將七座爐減為三座，二○一七年只保留一座觀音佛祖爐，近日又貼出告示宣布五月起全面禁止點蠟燭。廟方昨證實，考量環保問題，加上巴黎聖母院火災事件，正研議改變點蠟燭的形式，可能採用電子蠟燭的方式點燈，明火蠟燭將成追憶。

詳見萬華龍山寺 5月起禁點蠟燭。

蘋果日報

韓國瑜參選 解套 藍拍板：可能人選全納初選

為了幫高雄市長韓國瑜參選總統解套，國民黨昨召開中常會通過提案，刻意幫韓量身打造2020總統初選提名特別辦法，將有意願、已表態的可能人選全納入初選，對採用全民調有高度共識，若約詢所有參選人都同意，擬6月以全民調決定最後的總統提名參選人。此舉雖解決了韓國瑜「無法參加現行制度的初選」困擾，但立法院前院長王金平昨第一個跳出來反對，認為走全民調「不太公平」。而全民調恐衍生出的三大公平爭議，也暗潮洶湧，等待化解。

黃光芹爆韓妻收150萬版稅 出書糾紛 李佳芬嗆「她主動放棄版權」

媒體人黃光芹1月幫高雄市長韓國瑜寫書，3月專訪韓，韓原說市長任期做好做滿，事後卻各說各話，韓粉還恐嚇黃，讓她閃辭電台工作。黃日前在臉書分享日常生活，又有韓粉攻擊，黃大怒公布出書背後真相，指韓夫人李佳芬從出版社取走第一筆結算150萬元，她僅拿20萬元稿酬，還被剝奪海外版權；李昨聲明是黃主動放棄版權，只要撰稿工本費，海外版權部分從未授權。

聯合報

藍全民調初選納韓郭…王說「這不公平」 朱要「程序正義」

國民黨中常會昨天達成共識，將由中央黨部訂定「二○二○總統選舉提名特別辦法」，原則上採全民調初選，並將主動、被動主要參選人全部納入，以民調決定總統提名人。修改現行初選制度後，高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘都將納入總統初選民調。

新形態恐怖主義 IS「發包」斯里蘭卡恐攻

「伊斯蘭國」（ＩＳ）宣稱犯下斯里蘭卡的恐攻案，反恐專家研判ＩＳ說法的可信度很高，因為若沒有外國組織介入，過去頂多破壞佛像的斯里蘭卡激進組織「國家一神教團」（ＮＴＪ）不可能獨力犯下自九一一事件以來死傷最慘重的恐攻。

中國時報

大選不能輸 民進黨強渡李進勇人事案！藍委痛批 中選會將成新東廠

立法院內政委員會昨審查中選會主委被提名人李進勇人事案，藍綠兩黨皆發甲動對抗，在一片混亂中，民進黨籍召委張宏陸裁示停止詢答，點名後，民進黨團以人數優勢表決過關，強勢將一頁皆未審查的人事同意權送出委員會，完成初審。藍委痛批，中選會在明年選舉將成為「新東廠」，民進黨恐在2020祭出「選舉奧步」。

藍委批綠 將廢核當救命浮木

民進黨有意將明年總統大選引導至「擁核與廢核大戰」，藍委曾銘宗質疑，政府遴選再生能源躉購價格高得離譜，其間隱含的是什麼利益？國民黨立委李彥秀亦痛批，廢核遊行不但變成蔡、賴的初選戰場，更證明民進黨還是將「廢核」當成最終神主牌膜拜，完全忘了去年的公投結果，已對於2025非核家園投下不信任票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/