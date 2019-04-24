超人氣！彰化首間公辦雙語學校 私中名校錄取生苦等備取

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一間公辦雙語學校「鹿江國際中小學」今年首度招收80名學生，鹿港在地生中籤率5成，鹿港鎮以外的縣內生，中籤率將近9成，抽中的學生，全家喜上眉梢；而備取生當中，有人雖已錄取台中市私中名校，但私下明確表示，只要能有機會遞補，就要放棄私中，來當鹿江創校學生。
鹿江國際中小學從籌備以來都是話題，第一期校舍將陸續完工，許多人特地來參觀，建築充滿鹿港語彙，校門是隘門意象，教室廊道輔以鏤空的紅磚牆，滿滿鹿港小鎮古廟老巷的風情。
校長黃俊偉說，鹿江國際中小學是雙語實驗學校，沒有學區制，採取抽籤制，鹿港在地保障名額45名，其他縣內生35名，有意就讀學生必須先參加體驗營，才能取得抽籤權。
黃俊偉說，最後共有123名學生取得抽籤權，其中84名設籍鹿港，抽出45名正取生，另外39名是縣內生，抽出35名正取生；正取生將在26、27日報到，若有缺額則由備取依序遞補。
鹿江國際中小學每星期有11堂英語課程，其中3堂課是台灣英語師資，中、英雙語來授課，8堂課是由外籍英語老師採全美語教學。有錄取私中的學生透露，只要能夠備取遞補，就願意放棄念私中的機會。
黃俊偉說，目前鹿江也有外籍生來詢問入學資格，外籍生名額採外掛方式，每屆招收8名，這名外籍生因為父母來台工作，希望能夠選擇雙語學校求學，經由介紹來到鹿江，還特地來參觀校園環境。
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彰化首間公辦雙語學校鹿江國際中小學鏤空的紅磚牆點綴教室的廊道。（記者劉曉欣攝）
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彰化鹿江國際中小學是全彰化縣首間公辦雙語學校，第一期校舍已陸續完工。（記者劉曉欣攝）
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彰化鹿江國際中小學是全彰化縣首間公辦雙語學校，校舍採用紅磚語彙，映襯鹿港古寺老巷的風情。（記者劉曉欣攝）
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