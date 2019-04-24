超人氣！彰化首間公辦雙語學校 私中名校錄取生苦等備取

2019-04-24 21:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一間公辦雙語學校「鹿江國際中小學」今年首度招收80名學生，鹿港在地生中籤率5成，鹿港鎮以外的縣內生，中籤率將近9成，抽中的學生，全家喜上眉梢；而備取生當中，有人雖已錄取台中市私中名校，但私下明確表示，只要能有機會遞補，就要放棄私中，來當鹿江創校學生。

鹿江國際中小學從籌備以來都是話題，第一期校舍將陸續完工，許多人特地來參觀，建築充滿鹿港語彙，校門是隘門意象，教室廊道輔以鏤空的紅磚牆，滿滿鹿港小鎮古廟老巷的風情。

校長黃俊偉說，鹿江國際中小學是雙語實驗學校，沒有學區制，採取抽籤制，鹿港在地保障名額45名，其他縣內生35名，有意就讀學生必須先參加體驗營，才能取得抽籤權。

黃俊偉說，最後共有123名學生取得抽籤權，其中84名設籍鹿港，抽出45名正取生，另外39名是縣內生，抽出35名正取生；正取生將在26、27日報到，若有缺額則由備取依序遞補。

鹿江國際中小學每星期有11堂英語課程，其中3堂課是台灣英語師資，中、英雙語來授課，8堂課是由外籍英語老師採全美語教學。有錄取私中的學生透露，只要能夠備取遞補，就願意放棄念私中的機會。

黃俊偉說，目前鹿江也有外籍生來詢問入學資格，外籍生名額採外掛方式，每屆招收8名，這名外籍生因為父母來台工作，希望能夠選擇雙語學校求學，經由介紹來到鹿江，還特地來參觀校園環境。

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