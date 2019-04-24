魚群洄游 台東太麻里沿線海岸「釣」氣夯

2019-04-24 16:18

［記者陳賢義／台東報導］台東南迴海域近日大批魚群洄游，不僅海上作業船隻及三和港澳定置漁場大豐收，大麻里沿線海岸也吸引了成群釣客揮竿展身手，「瓜仔魚（日本竹筴魚）」等魚種紛上鉤，好不熱鬧；釣客明哥說，每每魚群大量洄游，海邊總會顯得特別熱鬧，吉普及四輪傳動車停成排，數百支釣竿插滿灘。

得知魚群「大出」漁汛，許多釣客迫不及待的備好所有「傢司（裝備）」，油門一踩就直奔太麻里，包括三和、華源和新香蘭一線海域，不論早晚都可見到成群釣客或站或坐的，耐心在海灘上等待魚兒上鉤，瓜仔魚、「煙仔（鰹魚）」一尾尾的搶食上鉤，偶會出現誤闖近灘的黃旗鮪魚。

三和港澳漁民說，青藍仔魚的連日大發生，引來了許多掠食者，黃旗鮪魚、鬼頭和巴蕉旗魚紛紛自投羅網，前往漁場搶購嚐鮮的饕客和漁販更顯熱絡。漁汛傳出，釣客也湧入，吉普車和四輪傳動車停車排，釣客也爭相「卡」位找尋最佳釣點，數百支釣竿一線排開，好壯觀。

釣客阿賢說，能遇逢魚群大量洄游的好時機，當然一定得報到搏好運，還有釣客遠從屏東前來卡位展身手，幾乎每位釣客都有穫，只是上鉤魚種和大小的不同，但不論如何，只要是活跳跳的鮮穫，還是自己揮汗釣起，每一尾都是美味。

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