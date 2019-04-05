搭渡輪遊旗鼓慘遭鉛錘爆頭… 違規垂釣當心罰3萬起跳

2019-04-05 19:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子搭渡輪「旗鼓二號」從旗津回鼓山渡輪站，船進第一船渠未靠岸，竟有1顆釣魚鉛錘從天而降，砸中林男頭部致腦震盪、縫3針，家屬報案後，今天在「爆料公社」貼文求助，盼經過車輛提供行車紀錄器；而高雄市輪船公司當天協助傷者就醫、報警，保證全責由保險理賠，警方也加強取締沿岸違規垂釣。

傷者的母親說，家族10多人從新竹到高雄旅遊，3月29日從鼓山碼頭搭船到旗津吃飯，再從旗津坐渡輪要回鼓山碼頭，船差5分鐘就到站，忽然聽到兒子痛叫一聲，手摸著頭說流血，喊著被釣魚鉛錘砸到，懷疑是哨船頭公園港邊釣客所為，一行人直喊「不要讓那個人跑掉！」但因船還未靠岸，只能遠遠看見2人匆忙跑走，一陣混亂後，渡輪站工作人員協助送醫、報警。

輪船公司航務部站長陳伯昌說，3月29日接獲旗鼓二號船長通知，有乘客在海上近岸邊船上，遭釣客的釣魚鉛錘砸到頭，站務人員陪同傷者到新濱碼頭報案、說明，同時協調保險公司為受傷乘客出險。

高雄港務分公司說，高雄港沿岸只有紅毛港文化園區和旗后沿岸部分港區開放垂釣，並非全面開放，鼓山第一船渠哨船頭公園也尚未獲准釣魚，若違規在港區垂釣者，一旦勸導不聽，可依違反商港法可處600元罰鍰，可連續處罰；而在漁港內違規垂釣，則可依漁港法罰3萬至15萬元。

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