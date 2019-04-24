今全台最高溫34.6度...沒比昨天熱 氣象局2原因說明

2019-04-24 14:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近日受太平洋高壓影響，各地白天炎熱，中央氣象局原預估今明兩天會比昨天更熱，不過今天全台最高溫出現在台東金崙34.6度，比昨天台北35.4度低。氣象局分析，今天白天雲量較多，且海風進來時間較早，因此高溫影響不如昨天明顯。

昨受太平洋高壓壟罩，台灣上空沉降作用明顯，台北飆出全台最高溫35.4度，氣象局原預估今天各地會比昨天更炎熱，並針對大台北地區、台東等5縣市發布高溫黃燈預警。

中央氣象局預報員劉宇其表示，今天在自動測站最高溫是台東金崙34.6度，台北站34.4度，從氣溫上看來並沒有比昨天還熱，主要是今天雲層較厚，且昨天台北地區午後才有海風調節，今天海風一早就進入陸地，都讓今天高溫不易上升。

預報員劉宇其說，今明兩天各地都是多雲到晴的好天氣，白天氣溫偏高，各地高溫約33~35度，尤其台東大武受焚風影響，有機會出現36度以上高溫，氣象局也將對台東縣發布高溫黃燈警訊。

氣象局預估，週四晚間到週五鋒面南下、東北風增強，北台灣變天，北部、東北部地區有機會出現短暫雨，週五鋒面通過，全台都會有短暫陣雨，北部、東半部降雨時間較長，中南部降雨空檔較多。週六鋒面遠離，但台灣仍受東北風影響，北部、東半部持續整天有雨，中南部則以多雲時晴、午後局部短暫陣雨為主。

氣象局提醒，這波東北風帶水氣相當豐沛，週五、週六東半部可能有局部大雨發生。

氣溫方面，週五受東北風影響，北部高溫降幅明顯，週四北部高溫還有33、35度，週五、週六僅剩27、28度，炎熱現象可望緩解。但中南部高溫仍有30度以上。

氣象局表示，週日到下週二全台將恢復溫暖的天氣，各地高溫約31度左右。

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