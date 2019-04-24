北歐高檔郵輪獵戶星號 今首航基隆港

2019-04-24 14:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港郵輪旺季來了，今天維京郵輪（Viking Cruises）旗下的獵戶星號，首度靠泊基隆港，基隆港務分公司表示，獵戶星號深耕頂級郵輪市場，規劃載客不到1000人，每名旅客可享用的船上空間遠超過一般郵輪，船上裝飾以斯堪地那維亞半島風格為主，挪威主題的休閒咖啡廳讓整艘船滿溢北歐氛圍。特別的是，獵戶星號在船尾特別打造開放式無邊際泳池，旅客可在泳池眺望海上美景，十分享受。

獵戶星號這趟航程從香港出發，今天上午8點抵達基隆西3碼頭，基隆港循例安排拖船噴水表演、致贈首航紀念獎牌，並安排原住民舞蹈表演，歡迎來自歐美的旅客，獵戶星號下午4點隨即啟程，前往鹿兒島、長崎、釜山、廣島、大阪、清水及東京，9月秋季後仍有數趟途經基隆的亞洲航程， 預計將為亞洲郵輪市場注入新的活水。

基隆港務分公司表示，維京郵輪過去以經營歐洲、俄羅斯、中國大陸、東南亞、埃及地區的內河郵輪（River Cruises）著稱，2013年起進軍大洋郵輪（Ocean Cruises）市場，移植其高端郵輪形象，迅速在頂級郵輪市場中嶄露頭角。

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