國中會考將登場 徐耀昌拜文昌君為考生祈福

2019-04-24 14:03

［記者鄭名翔／苗栗報導］2019年國中教育會考將於5月18、19日登場，為讓苗栗學子能從容應試、拚出理想成績，苗栗縣長徐耀昌今早偕縣府教育處長徐永鴻及縣內34所國中校長、學生至後龍鎮英才書院，向文昌帝君上香祈福，並於現場發送給每位國三生受加持的文昌筆，盼能幫考生們開智慧、如願金榜題名。

英才書院為具有「講學、廟祀、課士」功能的閩式風格書院，文昌祠內供奉文昌梓潼帝君，執掌人間學運仕途，是縣內許多考生尋求神明賜福的信仰依歸。

國三應屆考生將迎來人生第一次的大型考試，緊張之情在所難免，徐耀昌表示，面對考試「要人也要神」，除了要有老師指導、學生用功學習，也需要文昌帝君的庇佑，使天時地利人和，上考場時更能從容應對每道考題，發揮平日所學。

徐耀昌說，希望藉此次祈福祭典，盼文昌帝君能為縣內所有學生「文啟智慧，昌佑學子」，讓所有人都能如願考取理想學校，未來更在各領域深造發光，成為苗栗優秀人才。

祭典過後徐耀昌也親手將受加持過的文昌筆發放給現場每位學子，希望眾人下筆如有神助，而苗栗縣政府也準備5200支文昌筆，陸續發送至全縣34所國中，讓所有考生感受行政團隊的用心及期許，各個皆能金榜題名。

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