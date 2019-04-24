世界佛教正心會行動列車抵澎 縣長賴峰偉前往禮佛

2019-04-24 12:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節如火如荼舉行中，主舞台觀音亭園區鄰近澎湖高級水產職業學校旁，出現一座大型佛堂，原來是世界佛教正心會行動佛殿佛光遍照環島祈福列車進駐，今日澎湖縣長賴峰偉率同民政處長成萬貫前往禮佛。

恆性嘉措仁波且表示，澎湖島上有一座400年歷史的天后宮，媽祖信仰遍布全台，華人社會沿海地區一般人拜媽祖、王爺是求身體健康，家庭美滿、財源廣進福祿長壽，但是有沒有思考過百年之後呢？行動佛殿環島祈福，讓大家能就近禮佛，皈依佛法僧三寶，修學如來正法。祈請佛祖帶我們去西方極樂世界，不要再來受生老病死之苦。

澎湖縣長賴峰偉讚嘆世界佛教正心會，有很多人都來這裡禮佛、共襄盛舉，大家一定要祈福國泰民安，明明白白的放在心裡，國家康泰，人民平安這個就是個福氣！看到小朋友的演出，就想到我們過去就和小朋友一樣，將來小朋友長大以後，我們很可能都不在、歸西了，所以世界佛教正心會來到澎湖超渡亡魂緬懷過去為澎湖開創的先人，祈福人間風調雨順，保佑澎湖！

正心會也在澎湖花火節時，邀請眾多澎湖在地表演團體共襄盛舉，並有台灣跨海而來的凡人薩克斯風等團體加入，行動佛殿將繼續在澎湖花火節現場誦經祈福到5月2日，法會現場布置有祈願鑼、財富財神許願池、藏式轉經輪，並將贈送信眾金豬燈籠、美金發財金，祝福大家諸事如意，順利圓滿，歡迎大家帶著家人一起來行動佛殿，為自己與家人祈福喔！

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