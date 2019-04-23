自稱「柯粉」遶境走不動 竟叫Ubike送車到西螺支援

2019-04-23 21:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽祖繞境，但才走一天就身體不適，緊急從步行改成騎腳踏車，台北市議員簡舒培在質詢時指出，柯文哲4月9日傳出走不動，當天有位柯粉董先生打電話給交通局，詢問Ubike聯絡方式，要求送幾十輛Ubike到西螺福興宮，但據Ubike規定，公司沒提供團體租借服務，為何董先生僅自稱他是柯粉，就能讓Ubike破壞規定？

柯文哲參加大甲媽祖繞境，包含四大公司、聯醫等都動員陪同柯，引起不少議員不滿，如今又爆出，有位自稱柯粉的董先生，打一通電話就讓彰化的Ubike調到西螺福興宮，給陪同柯文哲繞境的志工使用。

簡舒培表示，本月9日有位董先生打給交通局，自稱柯粉要求交通局提供Ubike聯絡方式，後來他直接聯絡Ubike，要求公司幾十輛Ubike到西螺福興宮。她也質疑，Ubike官網明確寫出「為了提供每個公平租借的機會，因此Ublike不提供團體租借的服務」，為何柯粉可以？

副秘書長陳志銘先是反問：「這確定有嗎？」沒想到，他身旁交通局官員立刻坦承：「有啊，他大概9點打來。」讓陳志銘汗顏無語。

簡舒培表示，西螺福興宮在雲林，並沒有Ublike，自稱柯粉的董先生一通電話就能讓彰化的Ubike飛到西螺去，真的十分厲害，當天柯文哲身後的志工都騎了Ubike，是熱心的志工就可以打電話這樣做嗎？身為柯文哲的支持者就能這樣嗎？陳志銘僅回答7個字：「這個要問董先生。」但最後也承諾會再進行了解。

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