觀光政策只剩補助？ 林佳龍：下階段提升產業GDP占比

2019-04-23 20:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局近年來不斷推動多項旅遊補助，不僅挨批「觀光補助局」，也讓人憂心台灣未來觀光發展政策。交通部長林佳龍今天表示，觀光是帶動國家發展的火車頭產業，而未來觀光局組織改造也會升級為觀光署；他也指出，現階段觀光佔台灣生產毛額的比例僅4％，相對歐洲各國的1成來說很低，如何要在幾年內達到目標，是未來政府該思考的問題。

林佳龍表示，他認為台灣可以從觀光立國的角度提升觀光，觀光可以火車頭產業，但定位要清楚，也須要有相關組織編制預算和各種措施來帶領，未來組織改造觀光局將升格為觀光署，組織員額及預算都要重新檢討，他希望國人能正視這個問題，不能要馬兒好又要馬兒不吃草。

林佳龍表示，關於未來發展觀光政策已經有幾件事正在進行，像是觀光局委託台灣觀光協會進行的2030台灣觀光政策，觀光局要什麼應該要有清楚目標，也要配合單位升格來做。

林佳龍也提到，觀光產業佔台灣總生產毛額僅4％，相對歐洲國家的10％來說很低，如何在幾年內達標，是要思考的問題。

林佳龍說，國際觀光客人數近年已有進一步成長，但產值卻在下滑，雖然近年中客減少，但是至少國旅仍維持不錯的市場，但好像在媒體報導呈現經常是負面消息。他以今年4月上路的春遊方案為例，媒體報導為春遊之亂，但確實為觀光業者帶來效益，由中央點火、地方加碼產生很好的效果，未來暖冬、春遊補助的常態化就是要提升旅遊品質。

林佳龍表示，交通部預計下半年總結暖冬到春遊的經驗，透過常態化補助提升觀光品質，每一年都來檢驗旅遊產品是否符合國際觀光實力，把硬體、設施到位，一年一年做，不管是小鎮旅遊也好，國際主題旅遊也好，都能有所提升。

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