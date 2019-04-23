擴大暖冬旅館住房率僅5成2 林佳龍：沒補助可能更糟

2019-04-23 19:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為刺激國內旅遊，交通部觀光局近年陸續推動多項補助方案，但據觀光局最新統計，107年全台一般旅館住房率不到5成，連今年有擴大暖冬補助的1月份平均住房率也只有5成2，成效明顯不彰。交通部長林佳龍今天接受媒體訪問時表示，台灣觀光近年面臨中客減少、年改等影響，如果沒有暖冬到春遊方案，旅宿業的情況也許更糟，對於能維持5成2的表現抱持正面看法。

觀光局去年一共推動4項國旅補助案，接著今年1月和4月又陸續推動擴大暖冬補助和春遊方案；交通部曾表示，在暖冬及擴大暖冬補助下，旅宿業住房率都有2到3成的成長。

不過，據觀光局最新統計，去年全台一般旅館住房率低於5成，今年1月全台住房率也只有5成2，連多次接受補助的花蓮、台東也只有3到4成，明顯和交通部公布的成效有明顯落差。

林佳龍直言，如果沒有暖冬到春遊的補助，旅宿業的業績可能更糟，這是受到公教改革集中國旅客減少的影響，在補助之下，還可以維持5成2。自己接觸第一線旅宿業者的經驗，合法業者都表示業績增加2到3成，但如果是非法業者就無法獲得補助，這點是合法業者非常肯定的。

林佳龍表示，補助只有合法業者可以申請，平常就在閃躲的業者（指非法旅宿）就無法申請，這比直接抓日租套房還有用。關於地方對核銷作業仍有抱怨，林佳龍說，去年是選舉年，考慮地方政府也在忙，觀光局就承擔報帳的業務，結果手忙腳亂，目前暖冬補助在前幾天就報完，擴大暖冬的撥款作業預計5月下旬就可以完成，春遊就沒有這問題，因為觀光局提供1成服務費用給地方政府，由地方政府辦理補助。

林佳龍也說，他日前到南投走訪，發現當地旅宿業很團結，資訊互通有無，交通部補助在興利與防弊中間不可能百分之百做到密不通風，但不能為了防弊就把程序弄得很嚴格，所以觀光局在春遊方案就預發補助款，盼透過業者自律，建立聲望。

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