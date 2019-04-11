尷尬！觀光局祭檢舉獎金打日租套房 地方政府不買單

2019-04-11 19:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局去年底公布「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」，民眾檢舉違法日租套房，若案件裁罰確定且罰緩達十萬元，可拿到1萬5000元檢舉獎金，最高可領10萬元；有業者痛批，部分地方政府根本未編列預算，今年就算民眾檢舉也沒有獎金可拿，政策淪為「空包彈」，也暴露中央、地方在日租議題步調不一致。

近年台灣日租套房發展越來越快，除了因為價格低吸引旅客，也因在國外訂房平台刊登廣告拉客提高曝光度，影響傳統旅宿業者生計。為解決地方稽查人力不足現況，在旅宿業者積極要求下，觀光局祭出檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法，鼓勵民眾檢舉違規的旅宿、旅行及觀光遊樂業，只要裁處確定，且實收罰鍰金額在10萬元以上，即可獲1成5檢舉獎金。罰鍰超過50萬可獲1成獎金，最高領10萬元。

不具名的旅宿業者透露，去年底辦法出來後，許多地方政府不滿過去可以全收的檢舉獎金，如今要提撥1成5給檢舉人，認為是「中央請客，地方買單」；此外，去年底辦法上路後，目前知道台北、南投、屏東等地方政府為了選情遲未編列預算，造成有人檢舉了也拿不到錢的窘境，中央、地方各做各的。觀光局坦言，確實有上述情況發生。

桃園市旅館公會理事長陳盈瑞指出，除了桃園市去年在市長鄭文燦允諾加倍發放檢舉獎金，有編列檢舉獎金的歲出科目外，其它縣市今年度都沒有編列檢舉獎金歲出科目及預算，認為制定辦法的觀光局應補助各縣市政府檢舉獎金，才不致造成有檢舉獎金辦法，而無獎金發放空轉的窘境，讓非法日租更加猖狂蔓延。

旅宿業者表示，既然辦法是中央訂的，應該要由觀光局設立專款度過空窗期，觀光發展基金一年40、50億預算，難道只拿來作補助嗎?

觀光局表示，部分縣市政府表示去年未編列相關歲出科目，或是有對應的歲出科目但有其他用途，因此到今年底前都沒有檢舉獎金可發。由於該辦法已上路，預計今年地方政府都會編列相關預算，明年不至於發不出獎金。

觀光局統計，一Ｏ七年經查緝或檢舉的違法日租案件約兩千家、確實罰鍰件數為五O九件。

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