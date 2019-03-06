支持政府推補助方案 立委：台灣觀光已大出血

2019-03-06 10:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局去年起接連推出多項旅遊補助方案，外界質疑在政策買票，也有人質疑觀光應該是賺錢，政府卻在花錢找人玩。立委陳歐珀指出，目前國人出國比起國內旅遊，旅遊人數已出超557萬人、觀光外匯出超1728億元，來台人數增加，觀光外匯卻越賺越少，台灣觀光在大出血，因此補助方案有其必要性。

立法院交通委員會今天安排觀光局進行暖冬旅遊觀光專題報告，多位立委關心多項補助執行成效。

立委陳歐珀表示，觀光局宣布春遊方案後，備受外界討論，有人說觀光應該是賺錢，政府卻在花錢找人來玩，本末倒置，還有人說是政策買票，且國旅市場有限，但春遊會讓各縣市陷入競爭，但是他個人認為補助方案有其必要性。

陳歐珀表示，台灣2017年觀光總收入占GDP 4.45%，低於世界平均10.1%，這是一大警訊，顯示台灣觀光發展區塊很弱，且在亞太區觀光外匯前10名台灣還排不進去。

陳歐珀直指，台灣觀光正在大出血，近年國內旅遊支出上漲近一倍，國內住宿費高漲，但品質沒有提高，成為國人不想在國內旅遊的主要因素；統計顯示，國人在國內旅遊僅占35%，國外旅遊佔65%，台灣旅遊人數出超557萬人（國人出國較國內旅遊多出的人數），觀光外匯出超1728億元（出國旅遊外匯支出較來台觀光外匯收入），來台人數增加，台灣觀光財卻越來越少，這凸顯國旅的重要性，旅遊補助方案有其正當性和必要性。

但也有立委持反對意見，立委鄭寶清和葉宜津都表示，補助不是不好，但連續部段的補助容易讓市場疲乏，補助只是短期刺激，如何為市場做長遠規劃才是重點。

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