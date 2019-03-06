立委憂沒旅遊補助沒客人 林佳龍：要做到淡季不淡

2019-03-06 10:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局昨宣布春遊專案，事實上，這已經是觀光局自去年來推動的第6個旅遊補助案，引起各界質疑。立委林俊憲今天表示，觀光局一年到頭都在補助，他擔心到最後會像百貨公司一樣，沒有週年慶就沒有客人，造成民眾只有補助才要出門玩。

林俊憲說，從去年3月起觀光局陸續推動花蓮振興旅遊方案、南灣旅遊補助、山海戀方案、暖冬、擴大暖冬補助和今年的春遊方案，他想問，為什麼一年到頭都在補助？

林俊憲說，他不是反對補助，透過補助可以提升大家願意出門玩，但如果補助一個接一個，出由全都靠補助，會不會最後旅遊市場就像百貨公司一樣，沒有週年慶就沒人來買？

林俊憲說，撒錢不是不好，但觀光局應該想想消費者的心態，若民眾聽說今年4月要推春遊專案，3月可能就不會出門，造成預期效應也打亂市場。

交通部長林佳龍則表示，倒也不會有這種現象，因為春遊除了補助也鼓勵地方做出特色體驗，補助最重要的是觀光體驗讓民眾覺得特殊，願意花錢帶來更大的消費，這就是庶民經濟，政府需要很精準的在淡季幫忙點火，旺季時幫助其他淡季的景點。

林佳龍說，過去兩波暖冬只是救急，如今的春遊要做的更細緻，因此方案也鼓勵青年國旅，到偏鄉、小鎮還有加碼補助，要做到淡季不淡。

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