關山大圳蓋水電廠未知會 海端鄉長嗆「趕走」

2019-04-23 17:01

〔記者王秀亭／台東報導〕台東農田水利會與綠能業者合作，利用關山大圳既有灌溉渠道，設置目前國內最大、年發電量1MW（百萬瓦）的水力發電設施，未料海端鄉長胡金至今天砲轟，電廠興建迄今從未知會，不尊重地方，若部落會議不通過此開發案，只能將電廠趕走。

關山大圳灌溉台東縱谷關山至鹿野2800公頃農田，水力發電綠能業者看中水量穩定、落差足夠、受風災影響的風險較低等特性，5年前與台東農田水利會合作，斥資1億元，將現有關山圳沉砂池尾端下挖12公尺，興建川流式水力發電設施，完工後，可成為目前全台最大以灌溉溝渠改建的示範設施。

為協助施工順利進行，縣府邀集河川管理單位第八河川局、農田水利會、台東縱谷鄉鎮公所及有關單位現勘。

由於水力發電設施所在地位在海端鄉境，海端鄉長胡金至怒批，鄉內長期有護溪隊維護供應水圳水源的卑南溪及上游新武呂溪，但水利會、廠商從未與鄉公所、部落有任何接觸，直到上週向水利會反映，才訂下5月的協調會。

台東農田水利會經營組長簡士傑回應，會在最短時間內與地方召開協調會，由於此案並非單獨個案，會呈報農委會，是否成為通案的處理方式，仍需由農委會與能源局等中央相關部會進行整體性研議。

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