暖心企業 超額進用身障者

2019-04-23 15:40

〔記者何玉華／新北報導〕公共電視「我們與惡的距離」一劇，讓人看到「思覺失調症」患者就業的不易，新北市政府勞工局近年推動「企業顧問訪視團」，輔導企業進用身障者，其中，位於三重的知名連鎖餐飲品牌「金色三麥」與勞工局合作超額進用25名身障者，遠超過法定進用數的5人，堪稱新北暖心企業楷模。

其中，患有「思覺失調」領有身障證明的小蓁，透過勞工局「支持性就業服務」進入金色三麥服務，至今成功穩定就業；勞工局指出，小蓁擁有中西餐丙級證照，過去因為與同事相處問題，多次就業失敗，造成心中對就業隱藏不安。

金色三麥店主廚陳羿如與勞工局就服員密集嘗試不同工作調整與輔導策略後，讓小蓁專注學習各單項作業，適應後再逐次輪調工作項目，透過輔導已順利從計時人員晉升為正式員工。

陳羿如說，身心障礙者工作態度認真，甚至更有責任感，只要共事的夥伴能多一點耐心與用心帶領，就能看到身障夥伴的工作潛能，讓他們能從社會資源的使用者，慢慢的成長為生產者。

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