有機會1元租攤位！ 新北市公有市場招募「青年頭家」

2019-04-23 13:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鼓勵青年創業，市場處舉辦招募「青年頭家」活動，20歲以上的新北市青年或未成年已婚市民，可承租新北市公有市場攤位，若能提出「攤位特色」、「設備投資」和「市場回饋計畫」獲得審核通過，就可以月租1元的代價（最長2年），進駐市場發創意發大財。

新北市經濟發展局市場處今天邀請市長侯友宜到永和永安市場參加「青年頭家X菜市榮光，新北就挺你」計畫起跑活動，侯友宜並且化身包子達人和刮魚麟高手，展現他小時候在市場幫父親賣豬肉的靈活身手，也鼓勵青年創業，不妨從菜市場起家。

市場處副處長何國誠說，市場處統計，新北市攤商的平均年齡，60歲以上占3成，顯示市場經營者的年齡也在逐漸老化，因此市場處提出招募「青年頭家」構想，將全市公有市場釋出134個攤位，提供給青年頭家創業，公有市場人潮搶搶滾，租金又比市街店面便宜許多，可提供年輕人很好的創業機會，同時帶動傳統市場觀念革新。

青年頭家招募活動即日起至5月22日，20歲以上的新北市青年或未成年已婚市民，可申請承租新北市公有市場攤位，若能提出「攤位特色」、「設備投資」和「市場回饋計畫」獲得審核通過，就可以月租1元的代價（最長2年），進駐市場發創意發大財，詳情可上新北市政府市場處或「新北逛菜市粉絲團查詢」。

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